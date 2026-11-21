Как противостоять низкопробному контенту и с помощью культуры заложить в подрастающем поколении прочный фундамент христианских традиций? В Минске прошел форум "Культура и духовность".

Главная миссия встречи - напомнить о воспитательной силе искусства и сместить фокус на глубокое нравственное содержание репертуаров в Домах культуры, театрах, музеях и библиотеках.

Иерей Илия Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии (Россия):

"Главная проблема - это где увидеть духовную основу современной культуры, искусства, и не только церковного искусства, но и светского, казалось бы, которое должно быть далеким от вопросов веры, на самом деле зиждется на духовном основании. Это наша общая тема. И именно сегодня и в Беларуси, и в России мы эти вопросы можем открыто заявлять широкой общественности. Важно, чтобы деятели культуры это услышали из уст священника, который занимается и духовными темами, и имеет отношение к творчеству и искусству".

Инициатива объединила представителей регионов Беларуси и гостей из России. В рамках форума прошли конференции, работы в секциях и экскурсии по Свято-Елисаветинскому монастырю.