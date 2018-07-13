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Восстановительные работы ожидают Военное кладбище Минска

Они будут под строгим контролем Министерства культуры. Сейчас идет благоустройство территории и разрабатывается проект реконструкции памятника истории. Одно из старейших кладбищ столицы было заложено в конце 19-го века. Здесь похоронено около 8 тысяч человек. Но многие могилы в неудовлетворительном состоянии.

Военное кладбище имеет вторую категорию в Республиканском списке историко-культурных ценностей.

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