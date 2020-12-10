Восстановление исторического наследия и раскрутка уникальных объектов. В Гродно определились с направлениями развития туристической отрасли. Председатель облисполкома Владимир Караник ознакомился с ходом реставрации Дома Тызенгауза - бывшего городского старосты. 250-летнее здание находится в самом центре города. После завершения работ здесь воссоздадут атмосферу XVIII века, появятся королевский и музыкальный зал, картинная галерея.