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В Гродно определились с направлениями развития туристической отрасли
Восстановление исторического наследия и раскрутка уникальных объектов. В Гродно определились с направлениями развития туристической отрасли. Председатель облисполкома Владимир Караник ознакомился с ходом реставрации Дома Тызенгауза - бывшего городского старосты. 250-летнее здание находится в самом центре города. После завершения работ здесь воссоздадут атмосферу XVIII века, появятся королевский и музыкальный зал, картинная галерея.
В Гродненской области реализуются и трансграничные проекты. Большинство на территории Августовского канала, где активно реконструируются дороги и восстанавливаются исторические усадьбы. В планах - приобретение нового теплохода и создание плавучего музея.
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