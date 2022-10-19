Вот это да! 12 мини-копий белорусских книг передадут в фонд Александрийской библиотеки

Наши отношения с арабским миром всегда отличались особенной теплотой. И в этом плане, конечно же, Египет выделяется. На этой основе и на основании указаний, которые были даны президентами обеих стран, мы продолжаем работу по развитию двухсторонних отношений во всех областях. В рамках визита белорусской делегации в Египет обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между странами в разных сферах. Так, египтянам интересна наша научная литература (которую они массово готовы переводить на арабский язык), образование по IT-специальностям, в области медицины и инженерного дела.

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма