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Вот это да! 12 мини-копий белорусских книг передадут в фонд Александрийской библиотеки
Читаем по-белорусски на жарком континенте. Золотой литературный фонд страны теперь в Египте! 12 мини-копий редких отечественных книг доставили в арабское государство и передадут в дар Новой Александрийской библиотеке - одному из крупнейших книгохранилищ в мире.
Книги Купалы, Коласа, Богдановича, Скорины, а также другие образцы редких печатных изданий будут представлять белорусскую национальную культуру на международной арене не в закрытых фондах, а на почетной экспозиции в читальном зале.
В Год исторической памяти организовали один из самых масштабных проектов культурного сотрудничества профсоюзы. В коллекции мини-книг есть и арабографичные рукописи, сохранившиеся в Беларуси, белорусские старопечатные издания, китабы - рукописные книги белорусских мусульман, древние белорусские рукописи, автографы знаменитых авторов.
На протяжении всего года белорусская сторона активно работала. В первую очередь это, конечно же, изготовление самих мини-копий. Наша Национальная библиотека оцифрует данные книги. Новая Александрийская библиотека будет иметь не только бумажный носитель, но в том числе и электронный вариант этих книг.Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:
Наши отношения с арабским миром всегда отличались особенной теплотой. И в этом плане, конечно же, Египет выделяется. На этой основе и на основании указаний, которые были даны президентами обеих стран, мы продолжаем работу по развитию двухсторонних отношений во всех областях.В рамках визита белорусской делегации в Египет обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между странами в разных сферах. Так, египтянам интересна наша научная литература (которую они массово готовы переводить на арабский язык), образование по IT-специальностям, в области медицины и инженерного дела.
Фото:pixabay.com
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