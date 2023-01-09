Возрождение традиций шаповальства и сохранение технологий создания изделий традиционной керамики - коллективы удостоены спецпремии Президента

Десять белорусских коллективов удостоены спецпремии Президента деятелям культуры и искусств. Развитие музейного дела, сохранение музыкального наследия, традиций и обычаев. Благодаря мастерам из Дрибина, к примеру, в разных странах мира носят белорусские валенки. В качестве сувениров туристы увозят домой и керамические изделия, которые изготавливают копысские мастера. Марина Романовская с подробностями.

Потомственный шаповал Владимир Осиповский сконцентрирован на изготовлении очередной пары. Чтобы получились валенки, нужно провести более 40 манипуляций с шерстью. Мастерство перенял от матери.

"Раньше не было чесальных машин. Брали брынду. Шерсть, ее расскобливали. И за счет вибрации мусор падал", - говорит шаповал.

Вот таким способом "брындики", так называли в старину шаповалов, очищали овечью шерсть. В сырье никаких искусственных примесей, еще одна особенность производства. И если технологии соблюдены, валенкам не будет сносу. Так делали предки. А сейчас моду диктует новое поколение мастеров. С традициями шаповальства знакомит экспозиция, открыт центр, где ждут и самых маленьких.





Валенки всегда нужны - и зимой, и летом. Потому что летом в них не жарко, зимой в них не холодно. Каждый день приезжают и из России, вчера из Питера были. Из Луганска из Украины. Им понравилась наша экспозиция и захотели валеночки. Вкладываю душу, чтобы человек долго их носил. Владимир Осиповский, мастер-шаповалДрибинского районного историко-этнографического музея

"Я тоже захотела сделать валенки. Но я пока только учусь. И вот такая у меня вот есть первая работа", - говорит девочка-ученица.

Дети приходят с удовольствием, разных возрастов. Каждое занятие проходит интересно, практикуемся. Я так думаю, что в будущем мы будем учиться и научимся делать валенки не только сувенирные, но взрослые. А пока, конечно, ребята делают игрушки. Ольга Красницкая, руководитель детского образцового любительского объединения "Катрушник"Дрибинского районного историко-этнографического музея

Местные жители возрождают и специальный язык шаповалов, создают словарь "катрушницкий лемезень". В нем 950 уникальных слов. Сейчас готовятся к новым фестивалям и выставкам, обещают продолжать удивлять.

Копысь - центр керамического ремесла

С помощью гончарного круга в руках мастера рождается новое изделие. Копысь издавна славится своими талантливыми мастерами. Местность богата глиной. Поэтому подсказку - развивать творческое направление - дала сама природа.





В пятнадцатом-шестнадцатом веках местные мастера изготавливали посуду, женские украшения, различные изразцы. Производство керамики получило широкое развитие в девятнадцатом веке. В то время в Копыси работало около двадцати гончарных заводов.

Копысь как центр керамического ремесла знали далеко за пределами. Особо ценились изделия из красной глины. Местный бренд - сказали бы сейчас! Изразцы украшали дворцы и храмы Москвы. Сейчас ремесло возрождают. На месте цехов керамического завода работают мастерские. Проходит международный пленэр. Мечтают установить гончарный круг на улице. А еще создать музей изразца. Ведь есть о чем рассказать и что показать гостям.

Как мы пришли к тому, что центр ремесел появился. С рабочей поездкой приехал глава государства, посетил тогда еще керамический завод. И было решено, что нужно восстанавливать ремесла. И так свои двери открыл Центр народного творчества. Анастасия Корбан, директор центра народного творчества и ремесел в г. п. Копысь

Современное поколение мастеров

И если раньше гончарное дело было в основном мужским занятием, то среди современных мастеров много женщин. Елена Суховарова много лет проработала на местном керамическом заводе. Сейчас вся в творчестве. Успевает обучать и молодежь.

По словам мастера народных художественных ремесел Елены Суховаровой, в такой работе нужна сила рук. И ее бабушки и дедушки, и мать работали в этом ремесле.