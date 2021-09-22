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Вперед в прошлое - выставка "Мода, музыка, молодость" открылась в Художественной галерее М. Савицкого
Модные образы с ностальгией. Экспозиция "Мода, музыка, молодость" уже в художественной галерее Михаила Савицкого. Ретроэкспонаты собирались в течение года, большая часть из частных коллекций жителей столицы. В экспозиции наряды середины прошлого столетия, духи. Для советского меломана - наборы пластинок, магнитофоны и радиолы. Лариса Гулякевич заглянула в прошлое.
Старший научный сотрудник Музея истории города Минска Евгения Стальмахова давно мечтала создать ретроэкспозицию. Вдохновила на идею бабушка Евдокия, точнее, ее стародавние вещи.
"Советские джинсы в комплекте с модной нейлоновой рубашкой, парой модных туфель 45-го размера, которую, кстати, принесла минчанка солидного возраста, но в ответ на редкую обувь она попросила музеологов помочь найти объект ее первой любви. Таких романтических историй много", - поделилась Евгения Стальмахова.
Будто совершаешь путешествие во времени и попадаешь в середину прошлого столетия. Свадебное платье из кримплена, кстати, принадлежало уборщице этого музея, а в этом году она отмечает золотую свадьбу. Мода 1960-х, 1970-х - силуэт трапеция с радикальным мини. А это платье моды 1950-х было сшито вот по этой книге из натурального шелка под названием креп-жоржет.
Настоящим сокровищем является коллекция советского меломана: наборы пластинок, проигрыватели, легендарные радиолы "Минск Р-7", "Ригонда", "Урал", магнитофоны "Юпитер", "Маяк" и "Нота".
Каждый зал, раздел экспозиции живет своей жизнью. Здесь вы можете просмотреть дневник меломана, послушать магнитофонные записи. Особый интерьер также помогает ощутить атмосферу советской эпохи.
Владимир Воложинский нашел в своей домашней коллекции пластинку начала 1960-х, сделанную на рентгеновском снимке. Что за музыка на ней звучит, мы попробовали выяснить вместе.
Экспозицию дополняет карта интересных мест, основанная на рассказах и воспоминаниях минчан того времени. Будет интересно сравнить маршрут прошлых лет с современным фешенебельным Минском. С ностальгией и любовью люди приносят свои сокровища.
Проект, посвященный советскому Минску, постоянно пополняется и планирует переехать на ул. Раковскую, 17.
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