Вперед в прошлое - выставка "Мода, музыка, молодость" открылась в Художественной галерее М. Савицкого

Модные образы с ностальгией. Экспозиция "Мода, музыка, молодость" уже в художественной галерее Михаила Савицкого. Ретроэкспонаты собирались в течение года, большая часть из частных коллекций жителей столицы. В экспозиции наряды середины прошлого столетия, духи. Для советского меломана - наборы пластинок, магнитофоны и радиолы. Лариса Гулякевич заглянула в прошлое.

Старший научный сотрудник Музея истории города Минска Евгения Стальмахова давно мечтала создать ретроэкспозицию. Вдохновила на идею бабушка Евдокия, точнее, ее стародавние вещи.

"Советские джинсы в комплекте с модной нейлоновой рубашкой, парой модных туфель 45-го размера, которую, кстати, принесла минчанка солидного возраста, но в ответ на редкую обувь она попросила музеологов помочь найти объект ее первой любви. Таких романтических историй много", - поделилась Евгения Стальмахова.

Будто совершаешь путешествие во времени и попадаешь в середину прошлого столетия. Свадебное платье из кримплена, кстати, принадлежало уборщице этого музея, а в этом году она отмечает золотую свадьбу. Мода 1960-х, 1970-х - силуэт трапеция с радикальным мини. А это платье моды 1950-х было сшито вот по этой книге из натурального шелка под названием креп-жоржет.

Настоящим сокровищем является коллекция советского меломана: наборы пластинок, проигрыватели, легендарные радиолы "Минск Р-7", "Ригонда", "Урал", магнитофоны "Юпитер", "Маяк" и "Нота".

Каждый зал, раздел экспозиции живет своей жизнью. Здесь вы можете просмотреть дневник меломана, послушать магнитофонные записи. Особый интерьер также помогает ощутить атмосферу советской эпохи. Лизавета Микуцевич, старший научный сотрудник Музея истории города Минска

Владимир Воложинский нашел в своей домашней коллекции пластинку начала 1960-х, сделанную на рентгеновском снимке. Что за музыка на ней звучит, мы попробовали выяснить вместе.

Экспозицию дополняет карта интересных мест, основанная на рассказах и воспоминаниях минчан того времени. Будет интересно сравнить маршрут прошлых лет с современным фешенебельным Минском. С ностальгией и любовью люди приносят свои сокровища. Владимир Воложинский, заместитель директора Исторического музея Минска