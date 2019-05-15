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Впереди финал. Мы желаем удачи ЗЕНЕ, пусть ее номер станет ярким аккордом субботнего шоу
Вместе с ЗЕНОЙ 18 мая на сцене Expo Tel Aviv выступят представители 25 стран. Мы желаем удачи нашей артистке, пусть ее номер станет ярким аккордом субботнего шоу. А пока «Евровидение» готовится ко второму полуфиналу. Прямую трансляцию смотрите в 22:00 завтра на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Как Европа принимала юную белоруску? О первых эмоциях Нина Можейко.
Тихий час. Или даже несколько. Когда прогоны позади, в большом евроулее за час до прямого эфира шумят разве что фен и отпариватель для костюмов.
Голос или шоу? Чем покорить жюри и телеаудиторию? На эти вопросы в первом полуфинале ответили 17 стран-участниц. Ставки на финал в отношении Беларуси делали журналисты. Эти люди узнают участников не просто в лицо - с первых трех нот и даже молочной пенке на портрете.
Национальные жюри выставили свои баллы накануне первого полуфинала. В день телетрансляции своего фаворита выбирали зрители. За несколько часов у главной площадки конкурса уже было не протолкнуться.
Букмекеры ставили Беларусь на 32-ю позицию. Отсутствие соседей могло повлиять на результат. К счастью, прогнозы не оправдались. Нашей ЗЕНЕ не пришлось долго ждать лайков от Европы и Австралии.
Ее называют принцессой "Евровидения", белорусской Бритни Спирс. Наша ЗЕНА по-настоящему зажгла на сцене и обошла конкурентов.
Пожалуй, это самый волнительный момент. 17 стран-участниц и только 10 билетов в финал. Сзади меня находится белорусская делегация. Эта бурная реакция, потому что мы в финале. Беларусь продолжает свой евровизионный марафон.
Подвели черту под первым полуфиналом на первой пресс-конференции. Здесь определили порядок выступлений в финале, правда, пока без уточнений. А мы продолжаем следить за ЗЕНОЙ.
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