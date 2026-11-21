С большими гастролями в Большом театре: занавес главной сцены Беларуси впервые поднимается для труппы из Сыктывкара: в эти дни в Минске дебютирует Академический театр оперы и балета Республики Коми.

Открыл гастрольную афишу балет "Крик" в постановке хореографа, лауреата премии "Золотая маска" Андрея Меркурьева.

Большой театр Беларуси уже выразил готовность принимать гостей из Коми на своих знаковых проектах. Среди них "Балетное лето" и "Рождественский оперный форум".

Культурный диалог закрепили официально: накануне театры подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве - это откроет путь к творческому обмену профессиональным опытом.

"Я вижу, например, в пространстве интернета, я подписан на страницы театра, потому что я должен знать, что происходит здесь, у вас руководит мой коллега Игорь Колб, с которым мы работали в Мариинском театре. Конечно, я тоже слежу за его творчеством, что он ставит, чтобы понимать, каким путем он идет, каким языком он разговаривает. Конечно, хочется приехать к вам и тоже что-то сделать, безусловно", - отметил заслуженный артист России и Республики Северная Осетия - Алания, хореограф-постановщик балета "Крик" Андрей Меркурьев.

Татьяна Зоря, директор Академического театра оперы и балета Республики Коми (Россия):

"Особенно пользуются популярностью именно симфонические концерты, потому что в нашем театре сегодня работает замечательный художественный руководитель Юрий Демидович - ваш земляк. Он привнес особую изюминку в наш театр, показывая большие симфонические концерты. По примеру, могу сказать, что скупают билеты молниеносно. Мне кажется, в течение недели 60 % зала скуплено, как только появляются афиши. Примерно так зритель любит наш театр, и мы, конечно, тоже всегда очень рады видеть их в наших стенах".

Юрий Демидович, художественный руководитель Академического театра оперы и балета Республики Коми (Россия):

"Очень у меня много спрашивают коллеги из разных уголков и России, и мира рассказать про Беларусь. Белорусов все всегда характеризуют как очень открытых, добрых, таких душевных людей. Но я всегда говорю, что нас, белорусов, не так много - 9-10 млн, но концентрация талантливых людей, невероятно интересных, умных, интеллектуальных, музыкальных - их огромное количество. Я это говорю не потому, что я где-то это слышал, я говорю потому, что я это знаю".

Академический театр Республики Коми привез сразу четыре спектакля. Уже 21 ноября юным театралам представят оперу "Дюймовочка", а вечером сцену наполнят страсти шедевра Джакомо Пуччини "Чио-Чио-сан".

Ярким финальным аккордом гастролей 22 ноября станет жемчужина национального репертуара - балет "Яг-Морт".

Гастроли Академического театра проходят в дни культуры Республики Коми в Минске.