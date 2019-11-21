Впервые в Беларуси пройдет персональная выставка Шраги Царфина

Известный художник, рожденный в Беларуси, чьи полотна - заветная мечта коллекционеров всего мира, впервые выставляется в нашей стране. Выставка Шраги Царфина пройдет в декабре в Национальном художественном музее. Картины будущей экспозиции оценила и наш корреспондент Елена Бормотова.



Две картины Шраги Царфина, которые сегодня выставляются в Национальном художественном музее, совсем скоро переедут в другой зал - на первую в Беларуси персональную выставку художника. Выставка "Путь к свету"приурочена к 120-летию мастера. Белорусская юбилейная выставка Царфина опережает французскую. На Монмартре в Париже вернисаж запланирован на следующий год. Кстати, работы этого художника хранятся в частных коллекциях банкиров Ротшильдов, владелицы косметического концерна Хелены Рубенштейн и семьи Чарли Чаплина.



Работы сразу из нескольких коллекций сегодня в музейных хранилищах. Многие из картин еще ни разу не выставлялись. Их видели лишь единицы. Некоторые мелькали в каталогах европейских аукционах. Но крайне редко. Кстати, его картинами из так называемого мистического цикла швейцарские психотерапевты лечили людей от различных неврозов. Сегодня нет точного числа работ Царфина. Но самая большая коллекция в Париже. Более 80 полотен. Два больших частных собрания - порядка 60-70 работ в Канаде и США. В Беларуси насчитывается более полусотни. И это не мало, если учесть, что лет 10 назад их не было вообще.







Еще в 2012 году никто не знал этого имени. Прежде всего, сами смиловчане. Это было открытие в Беларуси творчества и имени этого художника, которого мы даже называли по-другому. Не Царфин, а Зарфин. Учиться живописи Царфин стал в школе академика Трутнева в Вильно, затем - школа искусств Бецалель в Иерусалиме. Художник - участник двух войн. Во время Первой мировой служил в еврейском легионе британской армии. В годы Второй мировой - участник французского движения Сопротивления. Но даже в годы войны он писал. А его поклонники организовали его выставки в Гренобле и Лионе. Кстати, работы довоенного периода погибли в оккупированном Париже. Но это мелочи по сравнению с личной трагедий художника. В Беларуси в первые месяцы войны во время уничтожения смиловичского гетто погибла семья Шраги Царфина.



Дом Царфиных в Смиловичах не сохранился. Сегодня даже сложно сказать, на какой улице они жили. Но вполне возможно он выглядел примерно так. Это один, сохранившийся в поселке дом того периода. А несколько лет назад в Смиловичах открыли единственный в мире музей Шраги Царфина. Палитра, кисти, краски художника передала его дочь Лилиан. Кроме живописных работ - фрагменты тканей, которые он разрабатывал для модного дома Коко Шанель.



