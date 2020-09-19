Впервые в Беларуси выставка о детском мире шляхты

Выставка на детскую тему открылась в Мирском замке. Впервые в Беларуси выставленные предметы - собственность коллекционера. Аналогов большинства из них нет даже в государственных фондах. Елена Бормотова расскажет, с какими игрушками играл маленький Пане Коханку и какую одежду приобретали для своих детей Сапеги и Вишневецкие (видео).





