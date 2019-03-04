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Впервые в истории национального отбора на "Евровидение" будут сооружены подиумы

В эти минуты в Белтелерадиокомпании идет подготовка к финалу национального отбора на "Евровидение-2019". В студии "600 метров" началась сборка сцены предстоящего гала-концерта. Монтаж будет длиться до вечера вторника.

Уже завтра 10 финалистов смогут опробовать площадку, которая в этом сезоне примет необычную форму. Впервые в истории проекта будут сооружены подиумы. Участники смогут взаимодействовать с танцполом.

Финал проекта состоится 7 марта. Начало в 22:00. Трансляцию гала-концерта будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by. Победитель шоу представит нашу страну на "Евровидении-2019", которое пройдет в мае в Тель-Авиве.

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