Впервые в Минске проходит республиканский театральный фестиваль "Перамога"

В преддверии праздника Великой Победы впервые в белорусской столице проходит республиканский театральный фестиваль "Перамога". На подмостках Минска спектакли об ужасах Великой Отечественной и борьбе советского народа с фашистами. Об атмосфере в зале и эмоциях со сцены - Виталий Дроб.

В эти дни, когда Победа и искренняя радость в сердце каждого белоруса, в Национальном академическом театре имени Янки Купалы своя "Перамога". Республиканский театральный фестиваль собрал труппы со всей страны. В течение почти трех недель будут представлены трагедии, музыкальные спектакли и драматические баллады. На сценах Минска самые пронзительные постановки о войне и Великой Победе.

Больше десятка творческих коллективов из всех регионов Беларуси покажут свои постановки на трех театральных сценах - Купаловского, Театра белорусской драматургии, ТЮЗа. "Альпийская баллада", "Сотников", "Послание из прошлого" - репертуарные спектакли не позволят забыть, какой ценой досталась Победа.

На подмостках Купаловского уже дали притчу "Пойти и не вернуться" по мотивам произведения Василя Быкова в музыкальном сопровождении "Песняров". Сыграть постановку приехала труппа Гомельского областного драмтеатра.

Спектакль был поставлен ко Дню освобождения Гомеля. Премьеру дали осенью прошлого года, однако впервые поставить спектакль 17 лет назад приехал заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий. Из 15 человек первоначального состава в обновленной версии постановки осталось трое.

В рамках фестиваля планируют сыграть еще дваспектакля. "Трибунал" и "Послание из прошлого" покажут театральные коллективы из Гродно и Пинска.