Время большого кино: в Минске стартовал "Лістапад-2026"

Краткий пересказ от ИИ

В Минске 30 октября официально дан старт главному культурному событию осени. Завершилась торжественная церемония открытия XXXII Международного кинофестиваля "Лістапад". Форум в очередной раз в белорусской столице собрал элиту киноиндустрии.

Поздравление гостям, участникам, и организаторам направил Александр Лукашенко. В 2026 году форум проходит под слоганом "Смотри, живи, цени", который как нельзя лучше отражает его многолетнюю миссию: оставаться на экране хранителем подлинной духовности, чистоты и высоких человеческих ценностей.

В кинотеатре "Москва" в главном зале главенствует "Батька Минай". Партизанская легенда режиссера Игоря Угольникова - фильм-открытие торжественной церемонии нашего XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", причем фильм-открытие - уже участник основного конкурса игрового кино. Действительно Игорь Угольников соревнуется за Гран-при, за золото "Лістапада", хотя он уже и возглавлял однажды жюри. На самом деле это очень для него тоже ответственно. Здорово, что кинофестиваль открывает именно с этой долгожданной ленты свою историю.

Игорь Угольников, народный артист России, режиссер драмы "Батька Минай. Партизанская легенда":

"Есть некая радость, что мы дожили до сегодняшнего дня. Я всегда волнуюсь, чтобы все было правильно организовано, чтобы была проекция, звук. И я очень доволен этим залом, потому что знаю, что эту картину нельзя смотреть с плохой проекцией и звуком".

Главный герой Алексей Кравченко тоже доехал в Минск, чтобы завтра принять участие в съемках клипа на песню Анны Селук и Анны Благовой. Именно их композиция идет во время финальных титров этой киноленты, но, конечно, это только означает то, что кинофестиваль действительно закружил многих и киноманов, и кинолюбителей, и, безусловно, профессионалов, народных, заслуженных артистов России и Беларуси. Действительно они сияли на красной дорожке, которая буквально начиналась у подножия кинотеатра "Москва". Конечно, делились улыбками, для многих это площадка для обмена мнений о киноиндустрии. И, конечно, повод признаться в любви и Беларуси.

Ассоль Молдокматова, председатель жюри национального конкурса XXXII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" (Кыргызстан):

"Мы все с вами встречаемся для взаимообмена, для того, чтобы оставить впечатление, такое послевкусие. Я просто восхищена вашим Президентом. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко - это просто чудо. Это невероятно, что он поддерживает творческих людей, такую замечательную сферу, которая оставляет глубокий след в сознании людей. Это невероятно. Я такое впервые встречаю. Я только вернулась из Голливуда, где мы будем проводить глобальный масштабный проект "Курултай", вполне вероятно, под эгидой нашего президента, уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова".

Светлана Дружинина, народная артистка России, режиссер:

"Я очень люблю этот фестиваль. Когда-то очень давно я даже была здесь председателем жюри. И я помню, когда мы вашему Президенту Лукашенко дарили книгу".

В основном такой у нас женский кинодесант. Это и Екатерина Климова, и Ксения Алферова. Безусловно, не без белорусских женщин сегодня главное и впервые в истории кинофестиваля "Листопад" Тамара Миронова, народная артистка Беларуси. Наш легендарный купаловец. Именно она стала обладателем спецприза Президента Беларуси за сохранение и развитие духовности в киноискусстве.

Тамара Миронова, обладатель спецприза Президента Беларуси "За сохранение и развитие духовности в киноискусстве" :

"Для меня это просто масло по сердцу. Я в шоке вообще-то. Я пока не знаю даже, как вам объяснить мое состояние. Первая женщина и в Год женщины".

Эмоций, безусловно, много. XXXII "Лістапад" объединил 55 стран мира. И впереди у нас, безусловно, кинопоказы 130 картин. Именно столько мы увидим в конкурсных программах. Их в этом году 8. Статистика, цифры, безусловно, никогда не отразят тех эмоций, которые зрители будут испытывать. А самое главное, что "Лістапад" действительно сделает их души чище и, конечно, для белорусского кино станут прекрасным мастер-классом. Так что все действительно только начинается.