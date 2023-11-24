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Время раздавать кленовые листья в стекле: 24 ноября в Минске пройдет церемония закрытия кинофестиваля "Лістапад"

"Лістапад" отшумел, время раздавать кленовые листья в стекле. Сегодня в Доме кино - церемония закрытия 29-го кинофестиваля.

Вечером назовут фильм - обладателя второго приза Президента Беларуси - "За гуманизм и духовность в кино". Всего вручат больше 20 дипломов, главная награда вечера - Гран-при международного форума. Ею наградит лично народный артист России и председатель жюри конкурса игрового кино Игорь Угольников.

Афиша "Лістапада" уже опустела. Одним из последних показали внеконкурсный фильм Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Презентация в "Центральном" - от заслуженного артиста России Александра Олешко. Он прибыл в Минск на день.


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Откровения актера Александра Олешко смотрите 26 ноября в "Главном эфире"

Готов ли Александр Олешко "за спасибо" сняться в нашем кино? Как относится к покинувшим Россию заслуженным артистам? И амбассадором какого белорусского продукта становится каждый Новый год? Ответы - в воскресенье в "Главном эфире".

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