Время раздавать кленовые листья в стекле: 24 ноября в Минске пройдет церемония закрытия кинофестиваля "Лістапад"

"Лістапад" отшумел, время раздавать кленовые листья в стекле. Сегодня в Доме кино - церемония закрытия 29-го кинофестиваля.

Вечером назовут фильм - обладателя второго приза Президента Беларуси - "За гуманизм и духовность в кино". Всего вручат больше 20 дипломов, главная награда вечера - Гран-при международного форума. Ею наградит лично народный артист России и председатель жюри конкурса игрового кино Игорь Угольников.

Афиша "Лістапада" уже опустела. Одним из последних показали внеконкурсный фильм Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Презентация в "Центральном" - от заслуженного артиста России Александра Олешко. Он прибыл в Минск на день.





Откровения актера Александра Олешко смотрите 26 ноября в "Главном эфире"