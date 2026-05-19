Все билеты проданы: ансамбль "Крыжачок" БГУ собирает аншлаг на закрытии сезона

Старейший танцевальный коллектив Беларуси "Крыжачок" 19 мая закрывает свой 81-й сезон. Ансамбль танца Белорусского госуниверситета соберет полный зал филармонии, поскольку все билеты проданы.



В составе коллектива - как студенты, так и выпускники вузов, которые работают в совершенно различных сферах, но в свободное время выступают на высоком танцевальном уровне. Зрители увидят хитовые белорусские номера и не только. Гостей зала филармонии ждет немало сюрпризов. Основа коллектива - это наши народно-сценические танцы.

Игорь Музалевский, художественный руководитель ансамбля танца "Крыжачок": "Я думаю о том, что коллектив готов. Здесь самое главное не пережать пружину, чтобы она выстрелила в тот момент, когда это должно случиться. Поэтому волнения никакого нет, все сделано, люди готовы".