Все, что скрыто от посторонних глаз - закулисье "Славянского базара" в прямом включении с фестиваля

В ритмах василькового фестиваля кружит Витебск. Если вы еще раздумываете, ехать ли на "Славянский базар", то корреспонденты Белтелерадиокомпании, работающие на месте событий, наверняка поставят точку в этих сомнениях.

За кулисы пробралась Лидия Заблоцкая. И она знает о том, что скрыто от посторонних глаз, - о кухне большого фестиваля (прямое включение).