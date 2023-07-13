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Все, что скрыто от посторонних глаз - закулисье "Славянского базара" в прямом включении с фестиваля

В ритмах василькового фестиваля кружит Витебск. Если вы еще раздумываете, ехать ли на "Славянский базар", то корреспонденты Белтелерадиокомпании, работающие на месте событий, наверняка поставят точку в этих сомнениях.

За кулисы пробралась Лидия Заблоцкая. И она знает о том, что скрыто от посторонних глаз, - о кухне большого фестиваля (прямое включение).

Если вы до сих пор на диване, то у вас еще есть время попасть в тренды TikTok или других соцсетей. Присоединяйтесь!

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