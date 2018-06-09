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Все мероприятия фестиваля в Молодечно нон-стоп показывает телеканал "Беларусь 3"

Все мероприятия в режиме нон-стоп показывает телеканал "Беларусь 3" в специальных выпусках программы "Навіны культуры". Концерт закрытия фестиваля завтра смотрите в вечернем эфире на канале "Беларусь 3".  

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