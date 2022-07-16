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Вся драматургия конкурса молодых исполнителей на "Славянском базаре в Витебске" в прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

На "Славянском базаре" этим вечером зазвучат 14 новых голосов.

В Летнем амфитеатре состоится одно из интригующих событий фестиваля - 31-й международный конкурс молодых исполнителей. Первая проба дебютантов легендарной сцены идет в эти минуты.

Музыкальное оформление обеспечит Президентский оркестр. Под живое сопровождение в исполнении вокалистов прозвучат славянские хиты. Так, интерпретацию украинской песни "Зязюля" услышим в исполнении представителя Италии, а Россия представит роковую версию хита "Землян".

Белорусская премьера у воспитанницы продюсерского центра "Спамаш" Анны Трубецкой. 23-летняя могилевчанка исполнит сочинение Леонида Ширина.

Вокальные способности молодых исполнителей оценит жюри во главе с народной артисткой России Ларисой Долиной. За драматургией конкурса можно следить в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

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