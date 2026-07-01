Второй день прослушиваний в Гомеле: "Фактор.BY" ищет будущих звезд

Время уверенно заявить о себе. "Фактор.BY" в поисках талантов по всей Беларуси. 1 июля второй день прослушивания в Гомеле.



У каждого есть шанс покорить жюри вокалом, артистичностью, умением зажигать и держать внимание зала. Многие исполнители не раз становились победителями различных музыкальных конкурсов. Но "Фактор.BY" - совершенно новый шаг к мечте: сиять на звездном небосклоне и стать частью яркого, захватывающего шоу.

Гюнешь, член жюри предкастинга на шоу "Фактор.BY":

"Я хочу пожелать ребятам, чтобы они не волновались. Когда ты переборол волнение и исполнил свою песню, еще нужно правильно ответить на вопросы и рассказать о себе. Мы открываем новые интересные имена. Я считаю, что "Фактор.BY"- замечательный проект".

Прослушивания на шоу "Фактор.BY" во всех городах проходят ярко и эмоционально. После Гомеля на очереди Могилев. Так что не упустите свой шанс зазвучать во весь голос.