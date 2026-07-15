Второй день звездных баталий проходит на Международном детском конкурсе "Витебск"

Юбилейный, 35-й "Славянский базар в Витебске" вновь собрал страны и континенты. За эти годы форум объединил представителей более чем 80 стран. На сцене концертного зала "Витебск" покоряют звездный олимп участники Международного детского конкурса.

Юные таланты 15 июля исполняют песни славянских авторов на одном из славянских языков. Конкурсанты выступают вживую в сопровождении оркестра имени Финберга под руководством Максима Рассохи.

До начала выступления юные конкурсанты делились своими эмоциями.

"Каждому человеку волнительно, даже у самых великих артистов все равно было волнение перед сценой, но это абсолютно нормально. Сегодня я буду исполнять песню "Музыка моей души". Выбрали мы эту песню, потому что она довольно сложная, и ею можно заработать очень много баллов", - прокомментировал участник Международного детского музыкального конкурса из Кыргызстана Алимхан Муратов.

После исполнения второй конкурсной песни будут определены обладатель Гран-при и лауреаты конкурса.

Иван Здонюк, ведущий XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск":

"Ребята очень дружные. Здесь есть одна девчонка, она вообще, мне кажется, такая зажигалочка. Если вдруг у кого-то плохое настроение, то она его поднимает. У нее столько энергии! Она раздает абсолютно каждому человеку - не только конкурсантам, и нам раздает, всем раздает. Прекрасная энергетика у девчонки. Я считаю, что у всех детишек должен быть такой заряд перед выступлением, потому что они приехали в фестивальную столицу, на масштабный фестиваль".

"Я просто делаю пять глубоких вдохов и все, успокаиваюсь. Держу друзей и близких за руку, дышу, и все нормально. Выхожу на сцену радостная, веселая, пою. И вообще это все для кайфа, то есть я ни с кем не соревнуюсь, это просто для веселья", - отметила участница из Швеции Николь Крюкова.

Беларусь представляет 14-летняя брестчанка Елизавета Цуприк. В первый конкурсный день Лиза выступила под номером 17, а 15 июля выйдет на сцену второй. По итогам первого конкурного дня первую строчку турнирной таблицы разделили участница из Казахстана и белоруска, набрав максимальное количество баллов - 60.