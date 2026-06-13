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Второй тур национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни проходит в Молодечно
В Молодечно проходит второй тур республиканского этапа конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. В рамках XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии на сцене Дворца культуры выбирают лучшего вокалиста.
Александра Лепетенок, финалистка Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:
"Я представляю Могилевскую область, город Могилев. Занимаюсь вокалом я с пяти лет - с 2014 года. Волнуюсь ли я? Наверное, да, потому что конкурс очень масштабный, конкуренция, бесспорно, очень сильная. Я даже не могу выделить какого-то конкретного человека, которого я считаю победителем, потому что все, кто прошел в финал, однозначно уже победители".
Надежда Дегтярева, финалистка Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, участвует уже третий раз и надеется, он будет счастливым. "Я обещала маме, что я займу место, и я хочу сдержать это обещание и доказать, что все-таки я могу его занять", - поделилась Надежда.
На протяжении дня вокалисты будут бороться за право называться лучшими из лучших. Впереди третий финальный тур конкурса. Имя победителя станет известно вечером 13 июля во время гала-концерта, который покажет телеканал "Беларусь 3".