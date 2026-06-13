Второй тур национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни проходит в Молодечно

В Молодечно проходит второй тур республиканского этапа конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. В рамках XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии на сцене Дворца культуры выбирают лучшего вокалиста.

Александра Лепетенок, финалистка Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

"Я представляю Могилевскую область, город Могилев. Занимаюсь вокалом я с пяти лет - с 2014 года. Волнуюсь ли я? Наверное, да, потому что конкурс очень масштабный, конкуренция, бесспорно, очень сильная. Я даже не могу выделить какого-то конкретного человека, которого я считаю победителем, потому что все, кто прошел в финал, однозначно уже победители".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dcb22f2-1cc0-4e7c-bac3-bd3a1e89cdf9/conversions/6ad5d816-4050-4400-9de5-c69ceed31455-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dcb22f2-1cc0-4e7c-bac3-bd3a1e89cdf9/conversions/6ad5d816-4050-4400-9de5-c69ceed31455-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dcb22f2-1cc0-4e7c-bac3-bd3a1e89cdf9/conversions/6ad5d816-4050-4400-9de5-c69ceed31455-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dcb22f2-1cc0-4e7c-bac3-bd3a1e89cdf9/conversions/6ad5d816-4050-4400-9de5-c69ceed31455-xl-___webp_1920.webp 1920w

Надежда Дегтярева, финалистка Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, участвует уже третий раз и надеется, он будет счастливым. "Я обещала маме, что я займу место, и я хочу сдержать это обещание и доказать, что все-таки я могу его занять", - поделилась Надежда.