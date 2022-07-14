От Кубы до Кыргызстана, от Италии до Азербайджана - участники из 14 стран провели вторую репетицию с музыкантами Президентского оркестра

У меня первая песня такая зажигательная, с неким национальным колоритом. И самое главное, чего я хочу, это войти в кураж. А во второй конкурсный день, так как это конкурс, это будет более лиричная песня. И мне придется, наверное, настраиваться как-то заранее, потому что она такая трагичная. Мне бы хотелось, чтобы, наверное, каждый зритель как-то утонул в моих словах, так скажем. И, может быть, каждый вспомнил какую-то историю из своей жизни.

Людмила Домбровская, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Молдова)