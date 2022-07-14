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От Кубы до Кыргызстана, от Италии до Азербайджана - участники из 14 стран провели вторую репетицию с музыкантами Президентского оркестра

14 июля вторая репетиция конкурсантов эстрадной песни с Президентским оркестром Беларуси. После делегации отправятся в фестивальный Витебск. Участники из 14 стран - от Кубы до Кыргызстана, от Италии до Азербайджана - прибыли в Минск и успели познакомиться с музыкантами оркестра во Дворце Республики. В этом году Беларусь на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни представляет Анна Трубецкая.


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Мы должны поддержать и раскрыть таланты, раскрыть красоту, голос. Даже, может где-то и скрыть какие-то моменты. Я посмотрел каждого из участников, сейчас мы встретимся у меня в кабинете, я выслушаю их предпочтения, как они хотят исполнить это произведение, и предложу свое видение этого произведения. Но выбирать им.
Виталий Кульбаков, дирижер Президентского оркестра


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У меня первая песня такая зажигательная, с неким национальным колоритом. И самое главное, чего я хочу, это войти в кураж. А во второй конкурсный день, так как это конкурс, это будет более лиричная песня. И мне придется, наверное, настраиваться как-то заранее, потому что она такая трагичная. Мне бы хотелось, чтобы, наверное, каждый зритель как-то утонул в моих словах, так скажем. И, может быть, каждый вспомнил какую-то историю из своей жизни.
Людмила Домбровская, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Молдова)


Славянские хиты в аранжировке молодых исполнителей прозвучат в сопровождении Президентского оркестра уже в субботу. А свое видение мировых композиций конкурсанты исполнят на закрытии фестиваля 17 июля.

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