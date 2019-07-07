Второй день праздника Купалье в Александрии

Международный фестиваль в самом разгаре. Самые яркие моменты у Андрея Ястребова. Приехать в Александрию на живописный берег Днепра и не встретить друзей - такое невозможно. Как к себе домой, словно окунуться в яркие моменты детства, собираются со всего мира на фестиваль гости. Россия, Украина, Эстония, Польша - география стран-участниц не имеет границ. Но окунуться в праздник именно в Александрии - особая примета. На весь год хватит энергии. И что ни подворье - концертная площадка. Тут же вырастает хоровод из зрителей.

Ткачество, кузницы, гончары. Не только на память, но и мастер-классы. Окунуться в атмосферу аутентичности, примерить национальные наряды, а еще узнать секреты мастеров. Например, бондарей. Как изготовить сито или бочонок. Белорусских красавиц в купальских венках - таких больше нигде не встретишь. Как и эксклюзив - дагестанских мастеров. Эти изделия из позолоты и серебра - настоящие произведения искусства. Мастерство уникальное, передается только из поколения в поколение. И целая улица реконструкций - от ковки, плетения рыцарской кольчуги, воинов времён начала XIX века до настоящей партизанской поляны. Будто экскурс в Великую Отечественную. 75 лет мирного неба, и так близко сердцу. Презентация лучших белорусских фестивалей - бард-рыбалка, рыцарский фест. И, конечно, угощения для любителей вкусно и много покушать. Действительно, отдых для всей семьи и на самый изысканный вкус. Праздник Купалье в Александрии вновь оправдал ожидания, несмотря на капризы погоды, ведь дело в традициях и отдыхе для души.



А еще познавательные экскурсионные маршруты. В класс, в котором учился белорусский Президент, и к Трофимовой кринице с ее кристальной целебной водой. Дипломаты более двух десятков государств побывали и в этом святом месте. По традиции, на самобытный праздник, который стал символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины, приезжает наш Президент. Обращаясь к гостям фестиваля, Александр Лукашенко говорил о том, что словно кровеносной системой связывает Днепр нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Фестиваль стал национальным брендом и потому, что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства. Александр Лукашенко признался, что испытывает особые чувства, бывая в этих местах.