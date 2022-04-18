Второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" начнется 19 апреля

Марафон прослушиваний молодых талантов Беларуси начнется уже завтра, 19 апреля.



Второй тур республиканского радиоконкурса пройдет очно - в студии Дома радио на Красной, 4.

Экспертная группа готова вживую услышать каждого, кто убедительно заявил о себе в видеовыступлениях. Так, по итогам начального этапа, не получили пропуск в легендарный Дом радио 220 солистов и музыкантов. Остальным дали шанс петь и играть дальше: борьбу за звание лауреата престижного конкурса продолжат 337 исполнителей.