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Второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" начнется 19 апреля
Факт
Марафон прослушиваний молодых талантов Беларуси начнется уже завтра, 19 апреля.
Второй тур республиканского радиоконкурса пройдет очно - в студии Дома радио на Красной, 4.
Экспертная группа готова вживую услышать каждого, кто убедительно заявил о себе в видеовыступлениях. Так, по итогам начального этапа, не получили пропуск в легендарный Дом радио 220 солистов и музыкантов. Остальным дали шанс петь и играть дальше: борьбу за звание лауреата престижного конкурса продолжат 337 исполнителей.
Начнут музыкальный батл инструменталисты.
Прослушивания продлятся четыре дня. Жюри предстоит прислушаться к 123 солистам и 33 ансамблям. 25 апреля в студии Дома радио будут соревноваться в номинации "Академический вокал". После эстафета перейдет эстрадным исполнителям. Эта номинация впервые не фаворит по количеству заявок. Завершат прослушивания 4 мая претенденты на победу в номинации "Наследие".
С пофамильным списком тех, кто прошел во второй тур, можно ознакомиться на сайте Первого национального канала Белорусского радио. Напомним, лучшие "Маладыя таленты Беларусі" смогут претендовать на звание стипендиата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
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