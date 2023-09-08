Выбирайте свой культурный маршрут на предстоящие выходные вместе с рубрикой "Променад"

Пока солисты Большого театра Беларуси отправились штурмовать академические подмостки Китая с гастрольным турне, цветной гаммой мегаполиса в День города поделятся выставочные флагманы белорусской столицы.

Тут же ловим пастельные интонации Вячеслава Шамшура. Представитель Витебской школы апеллирует к малой родине - Миорам. Сентябрьскими настроениями делится "Осенний салон". Плотный выставочный трафик уже на Козлова, 3, где в эти выходные споют оду Минску. Во сколько эстетам назначено свидание с сентябрьской ночью, расскажет Дарья Тарасова в рубрике "Променад".