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Выбирайте свой культурный маршрут на предстоящие выходные вместе с рубрикой "Променад"
Пока солисты Большого театра Беларуси отправились штурмовать академические подмостки Китая с гастрольным турне, цветной гаммой мегаполиса в День города поделятся выставочные флагманы белорусской столицы.
Национальный художественный планирует бодрствовать до последнего посетителя.
Тут же ловим пастельные интонации Вячеслава Шамшура. Представитель Витебской школы апеллирует к малой родине - Миорам. Сентябрьскими настроениями делится "Осенний салон". Плотный выставочный трафик уже на Козлова, 3, где в эти выходные споют оду Минску. Во сколько эстетам назначено свидание с сентябрьской ночью, расскажет Дарья Тарасова в рубрике "Променад".
Подробности в видео.
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