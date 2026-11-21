В Минском дворце детей и молодежи проходят репетиции финалистов первого сезона "Фактор.BY. Дети". 22 ноября в Концертном зале "Минск" пройдет гранд-шоу.

Юные вокалисты уже заставили замирать сердца миллионов телезрителей и доказали, что у большого таланта нет возраста. Теперь телеэкраны сменяются настоящим концертным залом. На сцену выйдут 15 выпускников детского талант-шоу, снова все вместе и тет-а-тет со слушателем. Дети не только исполнят яркие хиты "Фактора", но и представят новые экспериментальные номера.

21 ноября репетиции проходят не в полном составе, у многих ребят уже началась насыщенная сольная жизнь и плотный гастрольный график. 22 ноября к репетициям с самого утра присоединятся Надежда Спадабаева, Аделия Загребина и, конечно, Марго Зингман, которая прямо сейчас возвращается с победой из Узбекистана.

Play Триумф Беларуси на "Нашем поколении": Марго Зингман стала абсолютным победителем конкурса Белтелерадиокомпания покажет телеверсию финала конкурса 21 ноября на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 18:30

Градус ответственности поддержат старшие коллеги по цеху: на сцену выйдут наставница шоу Настя Кравченко и финалистка "Х-Фактор Беларусь" Карина Ерофеева. Ведущий концерта - также яркий выпускник "Х-Фактор Беларусь" - Никита Белько.