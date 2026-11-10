Выставка художника Федоренко "В ее глазах - судьба народа" открылась в "Хатыни"

"В ее глазах - судьба народа". Музей мемориального комплекса "Хатынь" приглашает на новый выставочный проект.



Экспозиция белорусского художника-юбиляра Святослава Федоренко представляет 20 работ, в которых отражены тяжесть военных времен и мирная, процветающая Беларусь.

Центральная часть проекта - образ белорусской женщины: матери, жены, вдовы - той, которая отправляла сыновей и мужей на войну, держала на своих плечах тыл. На выставке представлены образы белорусок и в мирное время: создательниц, хранительниц духовности и национальной культуры, патриоток и тружениц.

Автору выставочных работ Святославу Федоренко в 2026 году исполнилось 80 лет. Мемориальному комплексу "Хатынь" художник подарил свое монументальное полотно "Помните призыв Хатыни".