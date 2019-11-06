Выставка Алеся Филипповича - в Узденском историко-краеведческом музее

Его вдохновение - пейзажи малой родины. В Узденском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка к 60-летию художника Алеся Филипповича. В экспозиции - 45 работ. Это разноплановые картины мастера: реальные и фантастические пейзажи, портреты и исторические полотна. Многие работы рассказывают о красивых местах родительской деревни Куль, что неподалеку от Узды: сегодня здесь художник живет и работает.



Это не первая персональная выставка мастера. Алесь Филиппович часто выставляется в городах Беларуси, а полотна художника хранятся даже в частных коллекциях в Америке, Канаде, Англии, России.



Оценить творчество художника в узденском музее можно будет до конца ноября.



