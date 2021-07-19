Выставка анималистов в галерее Л. Д. Щемелева

"Узаемадзеянне" художников-анималистов. Выставка Андрея Ревякова и Елены Кошеленко открылась в галерее Щемелева. В экспозиции около 40 работ под общей темой связи человека и животного мира. Авторов объединило стремление напомнить своими произведениями об ответственности за уязвимый баланс между человеком и природой.