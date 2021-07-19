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Выставка анималистов в галерее Л. Д. Щемелева

"Узаемадзеянне" художников-анималистов. Выставка Андрея Ревякова и Елены Кошеленко открылась в галерее Щемелева. В экспозиции около 40 работ под общей темой связи человека и животного мира. Авторов объединило стремление напомнить своими произведениями об ответственности за уязвимый баланс между человеком и природой.

В творческом тандеме художники работают последние несколько лет. Данная выставка - их первый совместный проект.


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