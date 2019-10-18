ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Выставка "Арт-выпуск" посвящена юбилею Минской государственной гимназии-колледжа искусств

В художественной галерее Савицкого представлен новый проект под названием "Арт-выпуск". Он посвящен 100-летнему юбилею Минской государственной гимназии-колледжа искусств. Одно из старейших учебных заведений является своеобразным феноменом в культурном пространстве Беларуси. Настоящая мастерская современного искусства нашей страны. Экспозицию составляют 80 работ. 15 знаменитых выпускников представляют различные направления и художественные техники. Значительную часть этих работ можно было увидеть и на многочисленных международных проектах и конкурсах.

Многие выпускники, которые стали знаменитыми художниками не только на родине, возвращаются в свою альма-матер в новом амплуа - как наставники.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все