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Выставка "Астральный натюрморт" в Национальном центре современных искусств

"Астральный натюрморт" - в Национальном центре современных искусств. Серию своих новых работ представляет художник Юрий Яковенко - обладатель Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации "Графика" за 2020 год. В подборке цикла под мистическим названием сюрреалистические офорты, образы которых передают нереальный мир, полный фантастических существ и трансформаций.

Юрий Яковенко - всемирно известный белорусский художник. Его иллюстрации к поэме Гусовского "Песнь о зубре" в частной коллекции королевы Великобритании Елизаветы Второй и бывшего Папы Римского Бенедикта XVI.

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