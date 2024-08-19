Выставка авторских кукол проходит в Пушкинской библиотеке

Шахерезада и Падишах, "Детишки из СССР" и представители славянской истории. Около 30 кукол в экспозиции в Минской областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Автор из Жодино - Екатерина Тарасенко. Ее герои выполнены из полимерной глины, умеют двигаться и носят аутентичные наряды с мельчайшими деталями и яркими украшениями. Княгиня Анастасия Слуцкая, Франциска Урсула Радзивилл, князь полоцкий Рогволод и многие другие "герои своего времени" - отображены в кукольных портретах художницы.

В работе над созданием каждого образа автор досконально изучала историческую эпоху, костюмы и характер своих персонажей.