Выставка "Беларусь. Религия. Толерантность" открылась в Париже

Символично, что в дни столетия окончания Первой мировой войны в Париже открылась выставка "Беларусь. Религия. Толерантность". Презентуя проект, посол во Франции - постоянный представитель при ЮНЕСКО Павел Латушко подчеркнул, что на белорусской земле всегда ценили и ценят межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Наша страна страдала от войн, но никогда их не развязывала. И сегодня белорусский флаг развевается среди флагов других стран у Триумфальной арки и в соборе Нотр Дам де Пари как символ признания роли и жертв белорусского народа в Первой мировой войне. Выставку "Беларусь. Религия. Толерантность" планируется также представить в других европейских странах.