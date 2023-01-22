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Выставка "Декарт-22" проходит во Дворце искусства

Текстиль, керамика и кузнечное дело. Во Дворце искусства состоялось открытие выставки лауреатов V Триеннале декоративного искусства Белорусского союза художников "Декарт-22". В рамках конкурса, который проводится раз в три года, были отобраны лучшие работы в пяти номинациях: "Традиция", "Новаторство", "Авторский проект", "Объект" и "Дебют".

В экспозиции - формы как классического, традиционного искусства, так и новые, экспериментальные интерпретации. Творческая молодежь, студенты, художники со всех регионов страны соревновались с уже мэтрами декоративно-прикладного искусства Беларуси.

Помимо победителей триеннале, на третьем этаже галереи проходит выставка "Династия". Ее приурочили к 95-летию народного художника Беларуси Гавриила Ващенко. Посетить обе экспозиции можно до 12 февраля.

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