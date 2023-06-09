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Выставка "День электроспорта" 9 июня соберет более 30 предприятий
Более 30 организаций 9 июня примут участие в выставке "День электротранспорта". Мероприятие пройдет в четвертый раз и соберет промышленные предприятия, научные организации и крупные автосалоны. Среди новинок перронный электробус МАЗ, первый электробус "Волат" Минского завода колесных тягачей, новая модель погрузчика "Амкодор" и многое другое. В течение дня запланированы выступления моноколесистов, тест-драйвы электромобилей и консультации специалистов. Впервые в выставке примет участие ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси. Свои возможности представят и каршеринговые компании.
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