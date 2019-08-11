Выставка экслибрисов представлена в Национальном художественном музее

Миниатюра, в которой история владельца. Экслибрисы представлены на выставке в Национальном художественном музее. Коллекция в фондах насчитывает более 14 тысяч единиц. В экспозиции же три десятка самых ярких графических произведений, начиная с XVII по XXI век. Экслибрис не ограничен содержанием, жанром, размером и техникой исполнения, а лишь подразделяется на гербовые, вензелевые и сюжетные.



Первыми экслибрисами стали надписи на книгах, выполненные вручную монахами-скрипторами. К слову, белорусская школа экслибриса признана одной из самых сильных и высоко ценится среди коллекционеров этого искусства.