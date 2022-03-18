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Выставка экзотических растений "Изумрудные колючки" проходит в Ботаническом саду
Живые камешки, лесные кактусы, розы-эхеверии и коллекция лекарственных алоэ. Южная экзотика - в фонде растений-сукулентов Центрального ботанического сада! Три дня для всех любителей зеленого мира в оранжерее будут проводиться экскурсии в новом формате. Каждый желающий может ознакомиться с редкими растениями коллекции самостоятельно, атакже узнать об их особенностях и вкусах.
На родине теплолюбивые растения выдерживают температуру в плюс 50 по Цельсию. Но зимой в "период спокойствия" специалисты создают для зеленых питомцев особый режим - не более10-15 со знаком плюс. Кроме того, специалисты предлагают мастер-класс, где научат прививать хвойные породы деревьев.
К сведению представят и белорусскую экзотику. Например, выведенную в Минске "ель-колобок".Выставка пройдет ввыходные дни и будет начинаться ежедневно в полдень.
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