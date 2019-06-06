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Выставка эпатажного мастера кисти Георгия Скрипниченко открылась в Минске
Ретроспектива в сюрреалистических полотнах. Выставка эпатажного мастера кисти Георгия Скрипниченко открылась в белорусской столице. В залах Исторического музея экспонируются циклы живописных и графических работ. Какие символы зашифрованы в картинах, расскажет Дарья Тарасова.
Сюрреалистические дали от белорусского Сальвадора Дали. Выпускник Минского художественного училища, он первым в стране соединил на своих полотнах фантастику и реальность. Герои выставки Георгия Скрипниченко - это пятьдесят станковых живописных и графических произведений. Здесь и самая ранняя "Минские вариации", и последняя из работ мастера головоломок. Тематика - от традиционных пейзажных жанров до замысловатых мифологических и исторических сюжетов.
В 60-е Скрипниченко начал работать с графикой, для своего времени картины оказались слишком эпатажными. Некоторые из них впервые можно увидеть в выставочном пространстве. В стенах Исторического музея экспонируется и самая ранняя графическая работа сюрреалиста, ей больше чем полстолетия.
Себя на полотнах сюрреалист изображал так же часто, как и его кумир Караваджо. Обладатель колоритной внешности, Скрипниченко любил автопортреты. В экспозиции таких работы две. Свой знаменитый портрет на ДВП в смешанной технике он написал уже во взрослом возрасте. Сюжеты картин преимущественно не расшифровывал. К доработке некоторых полотен возвращался через десятилетия после создания.
Увидеть полотна сюрреалиста в выставочном пространстве - эксклюзив. Он редко выставлялся при жизни, а некоторые работы вообще не покидали пределов мастерской. Сегодня творческое наследие основателя новой эстетики находится в государственных и частных собраниях. Картины авторства Скрипниченко будут экспонироваться в Историческом и во время ІІ Европейских игр.
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