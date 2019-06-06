Выставка эпатажного мастера кисти Георгия Скрипниченко открылась в Минске

Ретроспектива в сюрреалистических полотнах. Выставка эпатажного мастера кисти Георгия Скрипниченко открылась в белорусской столице. В залах Исторического музея экспонируются циклы живописных и графических работ. Какие символы зашифрованы в картинах, расскажет Дарья Тарасова.



Сюрреалистические дали от белорусского Сальвадора Дали. Выпускник Минского художественного училища, он первым в стране соединил на своих полотнах фантастику и реальность. Герои выставки Георгия Скрипниченко - это пятьдесят станковых живописных и графических произведений. Здесь и самая ранняя "Минские вариации", и последняя из работ мастера головоломок. Тематика - от традиционных пейзажных жанров до замысловатых мифологических и исторических сюжетов.



В 60-е Скрипниченко начал работать с графикой, для своего времени картины оказались слишком эпатажными. Некоторые из них впервые можно увидеть в выставочном пространстве. В стенах Исторического музея экспонируется и самая ранняя графическая работа сюрреалиста, ей больше чем полстолетия.