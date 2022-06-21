Знаменитую черную посуду Понемонья и кувшины из Поозерья можно увидеть в музее в Строчицах

Сотня предметов, представляющих особенности гончарного ремесла Беларуси, представлена на выставке Государственного музея народной архитектуры и быта в Строчицах. Экспозиция, размещенная в одном из памятников архитектуры - Бараньской Спасо-Преображенской церкви, знакомит с традициями керамического производства всех шести регионов нашей страны. Знаменитая черная глянцевая посуда Понемонья, огнеупорные обварные изделия из центральной Беларуси, оплетенные берестой кувшины из Поозерья.



На выставке "Гончарная посуда Беларуси" показаны самые характерные керамические экспонаты. Всего же в фондах музея - около 2 тысяч глиняных изделий. Собрание формировалось с 70-х годов прошлого столетия и является результатом многочисленных научных экспедиций.