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Выставка "Грюнвальд. Сегодня" открылась в Национальном историческом музее
Познакомиться с историей через фотоснимки. Выставка "Грюнвальд. Сегодня" открылась в Национальном историческом музее. 70 фоторабот с фестивалей исторической реконструкции разных лет. Все они посвящены Грюнвальдской битве, которая состоялась 610 лет назад. На фотоснимках изображены реконструкции боевых сцен, амуниция и даже образы героев стародавнего исторического события. Кроме фото, здесь представлены хоругви участников битвы при Грюнвальде. Большое внимание уделяется виртуальной части проекта - на сайте музея можно найти интервью с историками и исследователями.
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