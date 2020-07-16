Познакомиться с историей через фотоснимки. Выставка "Грюнвальд. Сегодня" открылась в Национальном историческом музее. 70 фоторабот с фестивалей исторической реконструкции разных лет. Все они посвящены Грюнвальдской битве, которая состоялась 610 лет назад. На фотоснимках изображены реконструкции боевых сцен, амуниция и даже образы героев стародавнего исторического события. Кроме фото, здесь представлены хоругви участников битвы при Грюнвальде. Большое внимание уделяется виртуальной части проекта - на сайте музея можно найти интервью с историками и исследователями.



