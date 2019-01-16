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Выставка "Историческая и современная китайская архитектура" проходит в Минске
Китай вчера и сегодняможно увидеть в Историческом музее Беларуси на выставке "Историческая и современная китайская архитектура". Философия, живопись, поэзия Китая оказала большое влияние на мировую цивилизацию и развитие культуры. Причем одним из самых значительных достижений стала архитектура Китая. В XXI столетии китайские архитекторы, продолжая традиции, создают свои произведения при помощи современных технологий и материалов.
Выставка художественных фотоснимков в Историческом музее приурочена к 70-летию образования КНР.
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