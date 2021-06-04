Выставка итальянских фотографов проходит в Национальной библиотеке Беларуси

Через великих мастеров фотографии 20 и 21 веков к самым современным экспериментам. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка итальянских фотографов. 126 работ и 75 фотомастеров. Языком искусства они рассказывают о красоте и разнообразии Италии, ее пейзажах, творчестве и людях. Название выставки "Италии…" - не случайно во множественном числе. Это наглядное свидетельство разнообразия страны! В то же время древнее и всегда актуальное, с региональной идентичностью с севера до юга, с традициями и инновациями, которые превращают многогранные Италии в единую Италию.



Проект начинает свой путь из Минска, затем едет в Санкт-Петербург, Ташкент и Китай.



