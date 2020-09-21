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Выставка итальянского художника одного города - в Центре современных искусств

Миммо де Феличе известен и своими декорациями

В его творческом портфолио не только полотна. Миммо де Феличе известен и своими декорациями. Мастер занимается оформлением фольклорных фестивалей и исторических инсценировок.

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