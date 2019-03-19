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Выставка изделий из глины открылась в художественной галерее "Университет культуры"

Театральные, карнавальные и обрядовые маски от белорусских мастеров керамики. Выставка изделий из глины открылась в художественной галерее "Университет культуры". Мастера Гильдии керамистов представили свои работы как в традиционной технике, так и в современной, авторской, экспериментальной. Среди экспонатов также интерьерная керамика, посуда, скульптура и арт-объекты.

Во время работы выставки пройдут творческие встречи с керамистами, художниками по фарфору, в том числе зарубежными. А также мастер-классы по лепке из глины и росписи керамических изделий. Экспозиция продлится до 30 марта.

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