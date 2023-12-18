Выставка "Калядная палiтра" откроется в НББ 18 декабря

Экспозиция детского рисунка "Калядная палiтра" откроется 18 декабря в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке представят работы победителей второго международного конкурса детского творчества. В нем приняли участие более 460 ребят. 75 из них отмечены жюри за высокий уровень мастерства.

"Самое замечательное в этой выставке то, что на ней представлены работы деток со всей Беларуси - как из областных центров и районных городов, так и из многочисленных деревень, агрогородков Беларуси. Целая серия работ выполнена в традиционной технике - искусство вырезания из бумаги - "вытинанка". Восхищает то, что в новогодней палитре представлены как традиционные гулянья, так и рождественские празднования", - рассказала завсектором Национальной библиотеки Беларуси Виктория Харитонова.