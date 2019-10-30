Выставка "Хранители памяти: музеи и коллекционеры" в Историческом музее

Частные собрания и музейные коллекции в одном выставочном зале. Исторический монтирует выставку "Хранители памяти". В экспозиции более двух сотен раритетных экземпляров белорусского происхождения. Датировка от XVI века до наших дней. Экспонаты предоставили как государственные музеи, так и частные лица, а это более 20 белорусских коллекционеров. Увидеть можно живопись, столовое серебро, старопечатные книги, собрание слепков Нади Леже, граммофон начала ХХ века и редкие карты с контурами Беларуси. Большинство артефактов с пометкой "экспонируется впервые".

