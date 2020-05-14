Выставка "Художник и город" в онлайн-формате

Выставочный проект "Художник и город" в онлайн-формате. Обычно репродукции картин известных белорусских художников экспонируют под открытым небом на площади Якуба Коласа в Минске. Сегодня же открытие проекта проходило в виртуальном формате.



Выставка также будет проходить виртуально, а приурочена она к 100-летию творческого объединения УНОВИС - Утвердителей нового искусства. Столетие назад под руководством Казимира Малевича в Витебске участники объединения начали популяризировать идеи нового искусства в массах. В виртуальной экспозиции - 32 работы. Среди них - картины-последователей художественного направления - живописцев витебского творческого объединения "Квадрат", а также произведения других знаковых художников-авангардистов.



Экспозиция "Художник и город" организуется девятый раз, но впервые в формате онлайн. В октябре выставка переедет в Витебск, где и зародилось творческое течение.



