Выставка художника Всеволода Швайбы открылась в Национальной библиотеке Минска

Путешествие в славянскую мифологию. Выставка художника Всеволода Швайбы открылась в Национальной библиотеке. Автора отличает классическая, академическая манера рисования, точная техника, тонкий художественный вкус. Все его работы выполнены в разных графических техниках: дереворит, тушь, перо, литография, офорт. Также в экспозиции есть и живописные произведения художника. Мифичность и сказочность в обычных линиях и лицах. Среди творческих талантов Всеволода Швайбы - музыка и вокал.