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Выставка художника Всеволода Швайбы открылась в Национальной библиотеке Минска
Путешествие в славянскую мифологию. Выставка художника Всеволода Швайбы открылась в Национальной библиотеке. Автора отличает классическая, академическая манера рисования, точная техника, тонкий художественный вкус. Все его работы выполнены в разных графических техниках: дереворит, тушь, перо, литография, офорт. Также в экспозиции есть и живописные произведения художника. Мифичность и сказочность в обычных линиях и лицах. Среди творческих талантов Всеволода Швайбы - музыка и вокал.
Всеволод Швайба - участник многочисленных республиканских и международных выставок и проектов - состоит в Белорусском союзе художников. Работы автора находятся в галереях, музеях и коллекциях в Беларуси и за рубежом. Экспозиция в арт-пространстве библиотеки будет работать до 15 сентября.
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