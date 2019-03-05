Выставка янтаря "Легенды солнечного камня" открывается в музее Якуба Коласа

Выставка коллекции янтаря под названием "Легенды солнечного камня" сегодня открывается в Государственном музее Якуба Коласа. Экспозиция приехала из Калининграда. Именно в этом регионе находится девяносто процентов мировых янтарных запасов. Всю красоту камня мастера раскрывают в изысканных украшениях, сувенирах и предметах быта. О свойствах камня солнца - Лариса Гулякевич.

Со стародавних времен предметы быта, а также изысканные украшения: кулоны, браслеты и перстни из янтаря - украшали комнаты и добавляли величественности образу знатных людей. Солнечный камень - а точнее, затвердевшая смола - хорошо сосуществует с такими природными материалами, как кожа, дерево, медь и серебро.







Происхождение природного камня янтаря относится к мезозойскому периоду, когда господствовали динозавры. С ним связаны многочисленные сказки, предания и легенды. Кроме ювелирных качеств, он имеет и медицинские.

Экспозиция "Легенды солнечного камня" приехала из Калининградского областного историко-художественного музея. Там хранится почти 140 000 предметов из археологических, исторических и художественных коллекций. Калининградская область известна как одно из наибольших месторождений янтаря. Именно здесь находится около 90 % мировых запасов прозрачной смолы.





Музей Якуба Коласа не первый год сотрудничает с калининградским. Народный поэт Беларуси восхищался прелестью природных камней, истории о них можно найти и в сборнике "Сказки жизни".