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Выставка-конкурс "Чудо Рождества Христова" объединила полторы сотни участников
Праздничная выставка-конкурс "Чудо Рождества Христова" развернулась в духовно-просветительском центре Борисовской центральной районной библиотеки. Юбилейный, десятый творческий смотр объединил полторы сотни участников и около 300 работ. Это рисунки в разных техниках и предметы декоративно-прикладного искусства. По традиции в конкурсе принимают участие дети от 4 до 17 лет. И уже второй год номинантами на арт-достижения являются медработники Борисова и Борисовского района.
Рождественский вертеп и праздничные открытки, витражи, живописные и графические рисунки, изделия из природных материалов. Экспонаты выставки оценивает жюри: местные искусствоведы, представители педагогических учреждений и Борисовской православной епархии.
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