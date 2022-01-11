Выставка-конкурс "Чудо Рождества Христова" объединила полторы сотни участников

Праздничная выставка-конкурс "Чудо Рождества Христова" развернулась в духовно-просветительском центре Борисовской центральной районной библиотеки. Юбилейный, десятый творческий смотр объединил полторы сотни участников и около 300 работ. Это рисунки в разных техниках и предметы декоративно-прикладного искусства. По традиции в конкурсе принимают участие дети от 4 до 17 лет. И уже второй год номинантами на арт-достижения являются медработники Борисова и Борисовского района.



Рождественский вертеп и праздничные открытки, витражи, живописные и графические рисунки, изделия из природных материалов. Экспонаты выставки оценивает жюри: местные искусствоведы, представители педагогических учреждений и Борисовской православной епархии.